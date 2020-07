UNICT – Pubblicati gli elenchi dei candidati ai test di Architettura e Professioni sanitarie

L'Università di Catania ha pubblicato gli elenchi di tutti coloro che si sono registrati per sostenere l'esame di ammissione nelle facoltà di Architettura, Ingegneria Edile e Professioni Sanitarie.

L’Università di Catania ha pubblicato l’elenco dei candidati ai test di ammissioni dell’anno accademico 2020/2021 che riguardano le facoltà di Architettura, Ingegneria Edile e Professioni Sanitarie. Nell’elenco appare solo il numero del codice di prenotazione, cui corrisponde ogni aspirante universitario. Chi non fosse stato inserito nell’elenco deve contattare via email il responsabile del procedimento entro le 13:00 del 3 agosto. L’indirizzo email per segnalare l’omissione si trova alla fine di ogni pagina dell’elenco.