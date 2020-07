UNICT – Più borse per il dottorato di ricerca: disponibili 133 posti

L'Università di Catania mette 9 borse di dottorato in più, il totale disponibile passa a 133 posti. Le domande scadranno nei prossimi giorni.

Aumentano le borse di dottorato all’Università di Catania disponibili per il 36esimo ciclo. In particolare, l’incremento riguarda nove borse in più per i dottorati in “Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni” (+7), “Scienze della Terra e dell’ambiente” (+1) e “Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali” (+1).

Le borse aggiuntive sono finanziate dai dipartimenti Unict di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (Dieei) e di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), Inaf – Osservatorio Astrofisico di Catania, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Amiens Srl. Il totale dei posti disponibili sale pertanto da 124 a 133, di cui 114 posti con borsa di studio del valore di 15.343 euro annui lordi ciascuna. Il decreto integrativo è pubblicato nella pagina del bando di concorso per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2020/21.

Si ricorda che le domande di partecipazione alle selezioni vanno presentate online entro giovedì 6 agosto 2020 accedendo al Portale Studenti.