Covid-19, in Sicilia aumentano i controlli: nei porti ambulanze della Croce Rossa

La Croce Rossa sarà principali porti dell'isola per verificare lo stato di salute dei passeggeri. Tutti verranno sottoposti a termoscanner ed isolati se avranno dei sintomi sospetti.

È stata messa a disposizione un’ambulanza, da parte dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia, per soccorrere i passeggeri in partenza dai porti siciliani che presentino una temperatura corporea di 37,5°. Il sistema di soccorso, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sarà presente presso i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle e durerà circa tre mesi.

Ogni ambulanza disporrà di un proprio personale autista e un medico che si occuperà di quei soggetti che accuseranno sintomi riconducibili al Covid 19. Infatti, duranti i controlli da parte delle autorità sanitarie presso i vari porti, se qualche passeggero avrà una temperatura corporea superiore ai 36°, verranno attuati tutti gli accertamenti del caso e rintracciati eventuali sintomi da Coronavirus. Se il soggetto viaggerà in gruppo, tutto il suo nucleo familiare verrà isolato, in ambulanza e successivamente in un ambiente idoneo per verificare lo stato di salute effettivo di ognuno.

“Abbiamo ritenuto opportuno attivare, a nostre spese, questa convenzione con la Croce Rossa Italiana, per rassicurare ulteriormente i passeggeri dei nostri porti su un tempestivo intervento in caso di sintomatologia da Covid 19, soprattutto in questi mesi estivi di grande flusso“, così ha affermato il presidente dell’ AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. “Fin dall’ inizio dell’emergenza abbiamo messo in campo tutte quelle azioni necessarie a consentire in sicurezza l’arrivo e la partenza dei passeggeri nei porti del network della Sicilia occidentale, da Palermo a Termini Imerese, da Trapani a Porto Empedocle, coadiuvando gli uffici della Sanità marittima, presidi del ministero della Salute, presenti in porto”.