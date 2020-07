UNICT – Le prime lauree in presenza: a proclamare è Priolo [VIDEO]

L'Università di Catania riparte: le prime lauree in presenza godono anche della straordinaria partecipazione del Rettore.

L’Ateneo catanese è ormai ufficialmente ripartito: i luoghi dell’Università etnea si ripopolano di studenti neolaureati che hanno potuto coronare il loro percorso di studi finalmente in presenza, dopo l’estenuante chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica.

Le prime lauree in presenza hanno visto l’eccezionale partecipazione del rettore che si è detto particolarmente soddisfatto di aver potuto recuperare un frammento di quella quotidianità universitaria che la realtà degli scorsi mesi aveva violentemente spazzato via. Grandi emozioni per gli studenti, i primi a raggiungere questo importante traguardo: giornata resa ancor più ricca dalla proclamazione compiuta dal rettore in persona.