Anziano positivo nel Catanese: aveva festeggiato 50 anni di nozze pochi giorni prima

Coronavirus, in provincia di Catania un ottantenne si trova in Rianimazione. Preoccupazione per la parrocchia dove ha festeggiato pochi giorni fa il 50esimo di matrimonio.

Sarebbero in tutto 52 i casi positivi in provincia di Catania aggiornati a ieri, di cui tre nelle ultime 24 ore. Tra questi, un anziano della città di Paternò, che attualmente, stando a quanto riporta un articolo del Giornale di Sicilia, si ritroverebbe ricoverato in Rianimazione all’Ospedale San Marco.

L’uomo è intubato dallo scorso sabato e le sue condizioni sono monitorate costantemente. Nel frattempo, sono in corso le procedure di contact tracing per rintracciare le persone venute a contatto con l’uomo. Una volta individuate verranno sottoposte a tampone, e, in caso di positività, all’isolamento domiciliare.

Si manifesta particolare apprensione alla parrocchia frequentata dal paziente, ottentenne, che la settimana scorsa ha festeggiato il 50esimo anniversario di matrimonio con la moglie e il resto della famiglia.