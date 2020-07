Covid, dipendente positivo all’Auchan di Misterbianco: 8 soggetti in isolamento

Un dipendente dell'ipermercato Auchan, nel catanese, è risultato positivo al Coronavirus: la scoperta ha provocato la chiusura dei locali per la sanificazione e l'isolamento domiciliare per più soggetti.

I bollettini e le notizie degli scorsi giorni hanno inevitabilmente apportato una modifica del numero di positivi al Coronavirus, alzando nuovamente la guardia. Non è più possibile, infatti parlare dei precedenti 0 casi in città ma, al contrario, si registra una nuova risalita nella curva di contagi, seppur lieve.

Risalirebbe alle scorse ore, la notizia di un nuovo caso in provincia: si tratterebbe di un dipendente dell’ipermercato Auchan di Misterbianco. A confermarlo, la testata LiveSicilia. La positività del soggetto sarebbe stata riscontrata grazie ad un controllo sanitario. La scoperta avrebbe, poi, fatto scattare l’immediata chiusura dei locali e la loro sanificazione.

In sinergia con il dipartimento anti Covid guidato da Giuseppe Liberti, Auchan ha ricostruito i contatti del dipendente. Per scongiurare qualsiasi pericolo, per 8 soggetti è stato predisposto l’isolamento domiciliare.