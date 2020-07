Francesco Gabbani in concerto a Taormina: unica data in Sicilia

Annunciata una nuova data del tour “Inedito Acustico” di Francesco Gabbani al Teatro Antico di Taormina.

Parte domenica da Majano in Friuli, “Inedito Acustico”, il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell’amico Fritz, suo alter ego.

Il nuovo tour sarà in Sicilia in un’unica data al Teatro Antico di Taormina il 10 settembre 2020 ed arricchisce il cartellone del Wave Summer Music. Nato da un’idea di Giuseppe Rapisarda Management ed organizzato da Gente in Movimento, il Festival sarà ospitato in tre location d’eccezione: il Teatro Antico di Taormina, la Villa Bellini di Catania e l’Etna Village, alle pendici dell’Etna, presso il Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta.

Wave Summer Music 2020

Il festival punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi e vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte. I concerti saranno realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.

Il Festival ha in calendario molti appuntamenti: Edoardo Bennato il 13 agosto al Teatro Antico di Taormina e alla Villa Bellini di Catania Elodie (opening Chadia Rodriguez) il 3 settembre, i Modena City Ramblers il 4 settembre e Luchè il 5 settembre.

Gabbani parla del nuovo tour

“Io sono veramente felice ed orgoglioso – ha commentato Francesco Gabbani – di poter portare in scena, durante questa estate 2020, uno spettacolo nuovo che mi presenterà, per la prima volta, in veste acustica e sono soprattutto contento di portare avanti il senso della musica e della condivisione. Siamo reduci da un periodo così particolare e questo tour credo sia la dimostrazione pratica dell’aver voglia di ricominciare, di ripartire. Questi concerti saranno dedicati ad un numero ristretto di persone per rispettare le regole in vigore, ma credo che porteranno con loro il senso della ripartenza e dell’aver voglia di stare insieme. Sarà un’estate atipica ma sempre estate sarà!”.