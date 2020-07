Ryanair, offerta lampo: voli a 9,99 euro anche da e per Catania

Ryanair propone un'offerta lampo per prenotazioni di viaggi nel mese di agosto: ecco le offerte da e per Catania.

Ryanair lancia un’offerta lampo per chi ha in mente di partire ad agosto, per vacanza o per necessità: sono infatti moltissime le rotte scontate, messe a disposizione dalla compagnia aerea irlandese lowcost, disponibili dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020. Se avete in mente una fuga last minute, potrete approfittare di questa offerta. Tuttavia, restano solo poche ore ormai: per approfittare degli sconti di Ryanair occorre prenotare entro il 22 luglio 2020.

Voli scontati anche da e per Catania

Le offerte in questione riguardano anche la città di Catania che, con il suo aeroporto Fontanarossa, collega la città etnea con tutto il mondo. Gli sconti della compagnia aerea in questione riguardano i voli per Catania e da Catania.

Per quel che riguarda i voli per Catania, sul sito di Ryanair le offerte sono:

volo Milano Bergamo-Catania a 9,99 euro;

Milano Malpensa-Catania a 9,99 euro;

Roma Fiumicino-Catania a 22,61 euro;

Bologna-Catania 23,44 euro.

Da Catania, invece, le offerte sono le seguenti: