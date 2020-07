Netflix: le migliori serie TV e film in arrivo ad agosto

Netflix aggiungerà numerose serie TV e film a partire dal prossimo mese. Ecco il calendario delle principali uscite di agosto 2020 e una breve descrizione della trama.

Netflix si prepara ad arricchire, come ogni mese, la propria offerta tra film in uscita, serie TV e documentari. La popolarissima piattaforma lancerà anche per il mese di agosto diverse novità interessanti, sia in ottica di prosecuzione di serie TV che di nuove serie e film. Vediamo un elenco delle principali novità che ci aspettano tra pochi giorni.

Netflix: le serie TV in uscita per agosto 2020

Gotham, V stagione – 1 agosto: la serie TV creata da Bruno Heller e ambientata nella città di Gotham era andata in onda finora solo su Mediaset Premium. A partire dal primo agosto, lo show ambientato nella città di Batman quando Bruce Wayne è ancora un bambino si arricchirà anche della quinta stagione;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo – 5 agosto: un episodio interattivo, un esperimento che ai fan ricorderà di certo Bandersnatch, della serie Black Mirror, accompagna questo ritorno su Netflix di Kimmy Schmidt.

The Rain, III stagione – 6 agosto: la serie danese è stata un buon successo per Netflix, riscuotendo grande attenzione da parte dei fan. Tra qualche settimana uscirà la terza stagione.

Alto mare, III stagione – 7 agosto: negli anni Quaranta, morti misteriose si susseguono a bordo di un lussuoso transatlantico in viaggio dalla Spagna a Rio de Janeiro, rivelando oscuri segreti su due sorelle che viaggiano insieme.

Dirty John, II stagione – 14 agosto: alla vigilia di Ferragosto arriva su Netflix la popolare serie sviluppata in stile antologico e che nella sua prima stagione ha visto la partecipazione dell'attore Eric Bana.

: alla vigilia di Ferragosto arriva su Netflix la popolare serie sviluppata in stile antologico e che nella sua prima stagione ha visto la partecipazione dell’attore Eric Bana. Lucifer, V stagione – 21 agosto: i fan lo sapranno già: la prima parte della quinta stagione di Lucifer, con otto episodi disponibili, sbarcherà su Netflix a fine mese.

I migliori film in uscita su Netflix ad agosto 2020