“Il Professore è tornato”: ricominciano le riprese de “La Casa di Carta”

La Casa di Carta 5 si prepara a tornare in scena al gran completo: sul set delle riprese torna anche l'attore Alvaro Morte: per i fan, "Il Professore".

Mascherina, disinfettante e… ciak, si gira. Con un post pubblicato sul proprio account Twitter, Alvaro Morte, che interpreta il personaggio di Sergio Marquina in “La casa di carta“, annuncia ai fan che le riprese per la quinta stagione sono cominciate.

“I’m back. The professor is back”, scrive l’attore a unico corredo della foto, che lo immortala con la mascherina di fronte nel riflesso di uno schermo. Qualche giorno fa un video dal titolo “Volvemos” (“Torneremo“) con i personaggi della serie TV spagnola che ha spopolato in tutto il mondo ha annunciato la ripartenza delle produzioni dopo il lungo lockdown.

Naturalmente, intorno alla trama della quinta stagione c’è il silenzio assoluto. Sulla pagina “Vancouver Media“, la casa di produzione della serie spagnola, si apprende che anche gli altri personaggi della serie sono tornati sul set, tutti rigorosamente muniti di mascherina, in attesa della fine delle proiezioni e delle prime indiscrezioni sulla data d’uscita della quinta stagione.