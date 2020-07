Stasera in TV: in onda Maleficent e Tekken

Programmazione ricca di film in questo estivo venerdì 17: ecco i consigli delle redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV.

Maleficent [Rai 2, 21.20]: Angelina Jolie nei panni della strega Malefica, nel riadattamento cinematografico della favola Disney della bella addormentata nel bosco. Malefica è la più potente delle creature all’interno della foresta vicino al castello di re Enrico, il quale decide di mettere in palio la posizione di erede del regno per chiunque uccidesse la fata a difesa della foresta. A volerne raccogliere il compito è il dignitario del re, Stefano, del quale Malefica è innamorata. Con l’inganno, Stefano strappa le ali a Malefica, le utilizza come trofeo e ottiene la mano della figlia di re Enrico. Una volta diventato Re, ha una figlia che chiamerà Aurora: Malefica decide di maledire la piccola principessa, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l’ala protettiva del padre e di tre fate, Aurora si ritroverà al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano a cui appartiene mentre Malefica realizzerà che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace.

Tekken [20 Mediaset, 21.00]: pellicola ispirata alla nota serie di videogiochi picchiaduro. In un futuro distopico, gli Stati e le nazioni si sono trasformate in regimi dittatoriali governati con il terrore. L’unico modo per ottenere la libertà è partecipare e vincere al torneo di Tekken. Jin, un ragazzo costretto alla miseria e che perde la madre, vorrà utilizzare il torneo per avvicinarsi al capo della nazione, Heihachi Mishima, per vendicarsi la morte della madre.

Lo stato contro Fritz Bauer [Rai Movie, 21.10]: Germania 1957. La giovane Repubblica federale desidera lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti mentre un solo uomo combatte per assicurare alla giustizia i colpevoli delle peggiori atrocità. Si tratta dell’intransigente procuratore generale Fritz Bauer, che 12 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale ottiene le indicazioni necessarie per scovare Adolf Eichmann. Insieme al giovane pubblico ministero Karl Angermann, Bauer si ritrova però ad affrontare le resistenze delle alte sfere, che vorrebbero fermare le ricerche e le indagini.

Ice Twister [Italia 2, 21.20]: Charlie Price è uno scrittore di successo, specializzato in romanzi di fantascienza ambientati nel bel mezzo di catastrofi naturali. Durante un incontro per firmare autografi, una tempesta simile a quelle che ha descritto nei suoi libri si materializza davanti ai suoi occhi; un tornado di ghiaccio trascina con sé tutto ciò che trova sul suo cammino, per poi sparire così com’era arrivato. Due studiosi della Federal Science Foundation si interessano del fenomeno, ma Charlie scopre che la loro indagine è tutt’altro che casuale.