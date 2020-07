Stasera in TV: in onda “Il lato positivo” e “Matrix”

Giovedì sera a casa sul divano? La programmazione tv di stasera fa al caso vostro. Ecco i nostri suggerimenti sui film in onda stasera.

L’alba del pianeta delle scimmie [Italia1, ore 21.20]: Will (James Franco), giovane scienziato, sta cercando di sviluppare una cura per l’Alzheimer attraverso la creazione di un virus benigno capace di riparare i danni provocati dal morbo. Quando la ricerca viene chiusa, Will decide di tenere con se il figlio di una delle sue migliori cavie, lo scimpanzé Caesar. Ben presto, Caesar comincia a mutare a causa degli effetti del virus fino a divenire il capostipite di una nuova stirpe che dichiarerà guerra agli umani.

Il lato positivo [Paramount, ore 21.10 ]: Pat Solatano (Bradley Cooper) è un uomo che ha sempre visto il lato positivo di ogni cosa, convinto che non tutto il male venga per nuocere. Mantiene il suo ottimismo inalterato anche dopo che la moglie lo ha lasciato per un altro uomo, mandandolo in un ospedale psichiatrico. Una volta dimesso, poi, a malincuore e’ ritornato a vivere con i genitori e in lui e’ maturata la decisione di poter cambiare se stesso in base ai desideri dell’amata e poterla riconquistare. Le buone intenzioni pero’ non danno i risultati sperati, almeno fino a quando non incontra Tiffany (Jennifer Lawrence), una bellissima ragazza i cui sogni sembrano essersi infranti nel momento in cui il destino ha preso una piega inaspettata. Tiffany gli propone il suo aiuto ma Pat dovra’ fare qualcosa in cambio per lei. Improvvisamente, le loro disastrate esistenze si trovano a una svolta e i due, non cambiando nulla di quello che sono, si ritrovano coinvolti in un rapporto che va al di la’ della semplice amicizia.

Matrix [Italia2, ore 21.20]: L'hacker Neo è sulle tracce di Morpheus, l'unico che può spiegargli che cos'è Matrix.