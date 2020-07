Stasera in TV: la programmazione di oggi

Incerti su come trascorrere la serata? Ecco la programmazione televisiva di oggi per chi cerca relax e divertimento in questo mercoledì sera. Ecco cosa guardare in tv per una serata piacevole e rilassante.

“Resident Evil-Apocalypse” [Rai 4, ore 21.20]: Secondo capitolo della saga basata sull’omonimo videogame. In questo episodio vediamo come la Umbrella Corp. abbia distrutto l’intera Raccoon City facendo uscire dei contaminati dall’alveare nel tentativo di capire cosa era successo. Intanto un gruppo di sopravvissuti viene salvato da Alice.

“Come sorelle” [Prima stagione-secondo episodio, Canale 5, ore 21.20]: l mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, il figlio di Tekin, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, e Azra e Ipek si occupano di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem e’ stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso: questo perche’ lei aveva rubato della droga a un trafficante. La vera madre delle tre sorelle è Cahide, che sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l’omicidio del marito Mehmet, che lei sostiene di non aver ucciso. Cemal, fratello di Mehmet, cercando di riunire le ragazze e la madre, di cui e’ sempre stato innamorato. Intanto a Gunesli Bahce si cerca di fare luce sulla scomparsa di Tekin, e Refik, suo braccio destro, fa in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato.

“Mine vaganti” (Rai Movie, ore 21.10): Deciso a dichiarare al padre conservatore la propria omosessualità, Tommaso si vede bruciare sul tempo dal coming out a sorpresa di suo fratello Antonio. Cinque Nastri d’Argento e due David 2010.

“Dear John” (Tv8, ore 21.30): John Tyree, ragazzo dall’indole ribelle della Carolina del Nord, decide di arruolarsi e viene spedito oltre oceano. In licenza incontra Savannah, ragazza dal carattere opposto dal suo, della quale si innamora ricambiato e con cui inizia un’intensa corrispondenza. A pochi mesi dal congedo, pero’, l’America viene colpita dagli attentati terroristici dell’11 settembre e John sceglie di partire per il Medio Oriente.