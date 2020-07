Stasera in TV: “The Resident” e “Divergent”

Volete trascorrere la serata a casa in compagnia del condizionatore? Nessun problema! Ecco cosa vedere stasera in tv per una serata rilassante e piacevole.

L’inizio di settimana vi ha sfiancato? Fuori fa caldo e desiderate soltanto trascorrere la serata in compagnia del condizionatore? Ecco qualche programma in televisione per farvi compagnia. Dalle serie tv ai film, infatti, si prospetta una serata all’insegna del relax e del divertimento.

“The Residenti” (Rai Uno, ore 21.25): prima puntata della nuova stagione, in prima visione sulle reti Rai. A causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettri ca. Mina e Austin sono costretti in condizioni d’emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura.

“Divergent” (Canale 20, ore 21.05): In un futuro distopico, in base alle caratteristiche delle loro personalita’ gli individui sono raggruppati in varie fazioni. La sedicenne Tris Prior (Shailene Woodley), invece, non appartiene a nessun gruppo e rientra tra coloro che vengono definiti “divergenti”. Scoprendo una cospirazione tesa ad eliminare tutti i divergenti, Tris dovra’ capire cosa li rende cosi’ pericolosi prima che sia troppo tardi.

“Viva l’Italia” (Rai Movie, ore 21.10): Il senatore Michele Spagnolo (Michele Placido), di origine meridionale, cinico e bugiardo fino al midollo, viene improvvisamente colpito da demenza frontoparetale, una malattia che aggredisce gran parte del suo cervello, e improvvisamente va incontro a una trasformazione radicale. Irriconoscibile agli occhi dei tre figli Valerio (Alessandro Gassman), Riccardo (Raoul Bova) e Susanna (Ambra Angiolini), il senatore cambia radicalmente carattere e diviene sincero all’inverosimile, senza alcun freno inibitorio, tanto da farsi promotore per un nuovo articolo della Costituzione Italiana che sancisca il diritto di ogni cittadino a conoscere la verità.