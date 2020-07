Meteo Catania, ancora piogge e temporali: diramata allerta gialla

Meteo Catania: continua il break di maltempo sulla Sicilia orientale. Per la giornata di oggi previsti ancora piogge e temporali, ma la situazione si evolverà rapidamente nei prossimi giorni.

Previste ancora piogge e temporali per il meteo Catania nella giornata di oggi. Malgrado la mattina di sole, il maltempo continua a colpire la Sicilia orientale, spingendo la Protezione Civile a diramare il livello di preallerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. L’allerta riguarda solo alcuni settori dell’Isola. Nello specifico: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Il meteo Catania prevede per la giornata di oggi temperature comprese tra i 23 e i 33 gradi. La mattinata sarà soleggiata almeno fino a ora di pranzo, quando nubi sparse inizieranno ad addensarsi nel Catanese. L’intensificazione delle precipitazioni, invece, è prevista per il pomeriggio. A partire dalle 15 inizieranno le prime piogge, che tra le 16 e le 18 potrebbero aumentare fino a trasformarsi in un vero e proprio temporale.

Le previsioni meteo su Catania e provincia, però, non sono le uniche a prevedere precipitazioni. Piogge sono previste anche in provincia di Caltanissetta, nell’Ennese e in alcune zone del Palermitano. Tuttavia, è proprio nel Catanese che dovrebbe colpire più forte la pioggia. Già nella giornata di ieri gli acquazzoni hanno causato allagamenti in una frazione di Acireale, mentre sulla Piana di Catania due trombe d’aria hanno abbattuto degli alberi e scoperchiato i tetti di alcune abitazioni.

Già a partire da domani, però, le precipitazioni dovrebbero cessare, facendo tornare il sole su tutta l’Isola. Il meteo Catania prevede sole e caldo per tutte le giornate di giovedì e venerdì, con temperature massime stabilmente superiori ai 30 gradi. L’estate non è quindi di certo a rischio per quelli che sono fenomeni meteorologici classici del periodo, con acquazzoni e temporali che durano poche ore e che lasciano poi spazio al sole, regalando però per qualche ora un po’ di refrigerio agli abitanti dell’Isola.