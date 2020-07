Meteo Catania, ancora piogge e allagamenti: le previsioni

Meteo Catania: continuano piogge e temporali ma non per molto. Il weekend sarà ancora incerto, ma dalla prossima settimana potrebbe tornare l'estate.

Meteo Catania: piogge, temporali e forti venti si sono abbattuti in questi giorni su tutta la zona del Catanese. Il passaggio dal sole alla pioggia è stato repentino con un calo notevole anche delle temperature. Nella giornata di ieri, sono stati molti i comuni della zona colpiti da improvvise acquazzoni, con conseguenti allagamenti. Tra le zone maggiormente colpite, Aci Platani, frazione di Acireale e il comune di Mineo, dove nel primo pomeriggio di ieri si sono abbattute due violentissime trombe d’aria.

La situazione non è migliorata nella giornata di oggi, per la quale era stata diramata allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune zone e settori dell’Isola. La mattinata è stata prevalentemente soleggiata ma, già a partire dalle prime ore del pomeriggio, grosse nubi hanno coperto il cielo dell’intera zona del Catanese. Il meteo Catania ha così subito, di nuovo, un repentino cambiamento. Intorno alle ore 15:00 un violento temporale si è abbattuto sulla zona di Adrano e di Biancavilla con conseguenti allagamenti.

Il maltempo si poi spostato verso i paesi etnei e la città di Catania con forti venti e temporali, che hanno creato non pochi disagi. Le strade si sono trasformate in fiumi in diverse zone, tra cui quella di Mascalucia. Forti piogge anche ad Acireale, Mineo e Nicolosi.

Meteo Catania: le previsioni per i prossimi giorni

Il meteo dovrebbe rimanere instabile per tutto il fine settimana, con temporali sparsi e temperature che non supereranno mai i 30 gradi. Le temperature, tuttavia, dovrebbero tornare ad alzarsi presto, già a partire da lunedì 20 luglio 2020. Dalla prossima settimana, infatti, il clima ritornerà tipicamente estivo con picchi di calore fino ai 36 gradi nella città di Catania.

Rovesci e precipitazioni sono previste, secondo il sito 3BMeteo, ancora nei prossimi giorni in alcune zone del Catanese. La fine di luglio, tuttavia, sembra si concluderà con il caldo tipico dell’Isola.