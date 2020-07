Meteo Sicilia, weekend instabile in arrivo: previsti ancora rovesci e temporali

Le previsioni meteo per questo weekend: ancora nubi all'orizzonte con probabili precipitazioni a carattere temporalesco su gran parte della Sicilia.

Meteo Sicilia: il maltempo non lascia l’Isola. Un luglio al quanto insolito per la nostra isola, costellato da alcuni cali di temperature e rovesci a carattere temporalesco. Se nei giorni precedenti si è assistito ad una bomba d’acqua, il fine settimana si alternerà tra sole, nuvole e precipitazioni.

Meteo Sicilia: weekend nuvoloso su gran parte dell’Isola

Già a partire dalla giornata di oggi, venerdì 17 luglio, le prime nuvole copriranno parte dei cieli isolani. Tuttavia, non mancherà il tipico cielo soleggiato estivo e il caldo siciliano di luglio: le massime toccheranno 31°C. Nella giornata di domani, sabato 18 luglio, si assisterà a nuove precipitazioni che si concentreranno nella Sicilia nord-orientale: infatti a Messina è prevista pioggia con schiarite.

Per domenica 19 luglio, infine, il maltempo interesserà la parte orientale della Sicilia, soprattutto per le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Precipitazioni che si concentreranno nel pomeriggio domenicale, costringendo probabilmente a rimandare una giornata di mare.

Meteo Catania: in arrivo temporali domenicali

Il capoluogo etneo sarà protagonista di un cielo costellato di nubi sparse in questo weekend. Temperature, invece, stabili e comprese tra i 22°C e i 30°C, come nel resto della Sicilia.

Nella giornata di domani a Catania, le previsioni meteo indicano una giornata prevalentemente nuvolosa per tutto il giorno: sia nella mattinata che nel pomeriggio, il sole apparirà per pochi momenti. Di certo, non è la giornata ideale per prendersi un po’ di sole e abbronzarsi.

Le condizioni meteo peggiorano per domenica 19 luglio. Nella città ai piedi del vulcano è prevista una prima parte di giornata di sole e qualche nuvola sparsa. Ma è nel tardo pomeriggio che si concentrerà il maltempo: infatti tra le 16:00 e le 19:00 di domenica, sono previste precipitazione a carattere temporalesco. Piogge che sono anticipate dai 32°C di temperatura percepita. Mentre il cielo tornerà ad essere sereno domenica sera.