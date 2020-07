Coronavirus: ecco come l’Europa si sta preparando a una seconda ondata

Rafforzare la preparazione sanitaria dell’Ue in caso di un riaccendersi di focolai di Covid-19 in Europa rimane la priorità per l’immediato futuro. Secondo Bruxelles “una vigilanza costante e una risposta rapida da parte della Commissione e degli Stati membri sono essenziali per garantire che la diffusione del virus possa essere contenuta e che si possano evitare nuovi lockdown”.