Reddito di cittadinanza: le date dei pagamenti di luglio

Ecco tutte le date e le scadenze sui pagamenti del reddito e della pensione di cittadinanza da parte dell'Inps.

Anche questo mese si avrà il pagamento del reddito di cittadinanza, che verrà erogato come di consueto dall’Inps, il quale in questo mese erogerà diversi pagamenti e bonus decretati dal governo negli scorsi mesi per aiutare le famiglie in difficoltà. I pagamenti avverranno in due diversi momenti.

Per chi ha già presentato la domanda e risulta quindi beneficiario, avverrà dal 27 luglio. Per chi, invece, avesse presentato o volesse presentare la domanda a luglio, bisognerà poi attendere almeno il mese di agosto per ottenere il reddito di cittadinanza.

Inoltre, per chi avesse cambiato residenza, si continuerà a percepire il reddito di cittadinanza, ma bisogna comunicare la nuova per poter essere associato al più vicino centro per l’impiego. La nuova residenza va comunicata all’Inps. Il titolare della carta, deve quindi recarsi presso uno degli uffici per poter aggiornare i propri dati ed immettere la nuova residenza.

Nel caso, invece, che a cambiare residenza siano uno o più membri del nucleo familiare, va data lo stesso comunicazione all’Inps. Bisogna recarsi quindi ad uno degli uffici Inps per aggiornare le condizioni del proprio nucleo familiare. In questo caso, date le modificazioni, bisogna consegnare il modulo Isee che attesti la composizione familiare, accompagnato da una nuova richiesta di reddito di cittadinanza.