Scuola, graduatorie istituto ATA: date e scadenze per la scelta sedi

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato i termini entro cui poter scegliere le sedi scolastiche interessate per le graduatorie ATA dell'a.s. 2020/2021 e le modalità per poter inoltrare il modello G.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso pubblico i termini entro cui gli interessati delle graduatorie ATA dell’anno scolastico 2020/2021 possono scegliere le scuole attraverso il modello G. L’apposito modulo può essere presentato a partire da lunedì 13 luglio e c’è tempo fino a lunedì 3 agosto 2020. L’istanza va presentata online presso il portale Polis, messo a disposizione dal sito del Ministero dell’Istruzione.

Gli inserimenti e gli aggiornamenti delle domande delle graduatorie permanenti sono state già visionate e valutate dagli esperti territoriali. Se il candidato avrà problemi nell’accedere alla piattaforma Polis, dovrà rivolgersi agli uffici territoriali che si sono occupati della sua pratica e della sua valutazione. Infatti, potrebbero comparire messaggi di errore come “Aspirante non presente nelle graduatorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, che potrebbero non permettere l’avanzamento dell’invio del modello G.