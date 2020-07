UNICT – Aperte ammissioni in soprannumero ai corsi di sostegno 2019/2020

L'Università di Catania ha aperto le procedure per presentare le domande di ammissione in soprannumero dei corsi di sostegno dello scorso anno accademico. Ecco come candidarsi.

L’Ateneo di Catania ha deciso di aprire le ammissioni in soprannumero per i corsi di sostegno dell’anno accademico 2019/2020. Ciò permetterà a chi verrà selezionato di poter conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Sono ammessi al corso coloro i quali:

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

La domanda va presentata solo online dal 10 luglio 2020 ore 11:00 fino al 16 luglio 2020. Per presentare la domanda occorre seguire la seguente procedura:

collegarsi al nuovo Portale Studenti;

eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione);

proseguire con il login;

andare nella sezione “Iscrizione” e alla voce “Corsi di Specializzazione attività di sostegno” cliccare su “Partecipazione al test preliminare/Soprannumerari”;

selezionare la motivazione che dà titolo all’ammissione in soprannumero (ovvero, la sospensione di un precedente percorso oppure l’essere stato idoneo o vincitore in precedenti cicli) e inserire tutti i dati richiesti;

verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sul tasto “Passaggio successivo” (dopo l’invio la domanda NON è più modificabile).

Oltre alla domanda, bisogna allegare in formato pdf i seguenti documenti:

copia di un documento d’identità in corso di validità;

certificato o autocertificazione (debitamente datato e sottoscritto) in merito alla motivazione che dà titolo all’ammissione in soprannumero;

esclusivamente per i candidati idonei presso altri Ateneo, nulla osta rilasciato dall’Ateneo presso il quale si è svolta la selezione.

Gli elenchi delle ammissioni saranno pubblicati successivamente sul sito dell’Università di Catania, dove verranno indicate anche le modalità con cui sarà possibile immatricolarsi. Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.