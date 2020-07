Covid-19, contagi in risalita in Italia: la situazione in Sicilia

Coronavirus in Sicilia: il bollettino sanitario della giornata di ieri registra solo un caso in Sicilia e nessun nuovo decesso. In Italia, contagi in risalita.

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute registra un nuovo positivo in Sicilia, localizzato nella zona del palermitano. Nessun decesso è stato, invece, registrato nella giornata di ieri. I casi totali in Sicilia salgono così a quota 3.098 e le vittime si fermano a 283. Buone notizie per quanto riguarda i guariti: il numero di chi si è ripreso dal virus è stabile a 2.687. Inoltre le persone in isolamento sono 122 e per il terzo giorno consecutivo le terapie intensive degli ospedali siciliani si confermano Covid-free e rientrano nelle 13 regioni che attualmente beneficiano di questo status.

Nel resto dell’Italia, invece, la situazione non sembra ancora essersi stabilizzata del tutto, soprattutto in alcune regioni del centro-nord. Infatti sono stati registrati 229 casi in più rispetto al giorno precedente, che continua a far salire il numero dei contagiati a livello nazionale che arriva a 242.363 positivi accertati dall’inizio della pandemia. Pochi i decessi, limitati solo a 5 regioni: in Lombardia 5 sono le vittime in più, in Veneto 3, in Toscana 2 e in Piemonte e nel Lazio solo un caso in più. Il numero dei malati scende così a 13.459.