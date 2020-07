Reddito di cittadinanza e bonus: date pagamenti luglio

Nel mese di luglio verranno corrisposti gli assegni per il reddito di cittadinanza e per gli altri bonus del Governo. Ecco le date dei pagamenti da parte dell'Inps.

Reddito di cittadinanza: luglio sarà un mese di pagamenti da parte degli Inps, che corrisponderà gli assegni per il reddito di cittadinanza ma anche per gli altri bonus messi a disposizione dal Governo. Vediamo, quindi, le date ufficiali, in cui verranno erogati gli assegni per i sussidi ai cittadini in condizioni di disagio economico.

Reddito di cittadinanza

Per quanto riguarda l’erogazione delle quote previste per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza, gli assegni verranno erogati in due momenti. Per chi ha presentato la domanda negli scorsi mesi e, dunque, risulta già beneficiario, i pagamenti dovrebbero arrivare il 27 luglio.

Coloro che, invece, avessero presentato o presenteranno la domanda a luglio, dovranno attendere fino al mese di agosto per l’erogazione del reddito di cittadinanza.

Reddito di emergenza

L’erogazione da parte dell’Inps dovrebbe avvenire nella prima metà di luglio, In questo caso, non esistono scarti temporali tra chi ha presentato la domanda a maggio e chi, al contrario, ha fatto richiesta a giugno. Tutti i beneficiari, infatti, riceveranno l’assegno entro il 15 luglio. Nel primo caso, però, si tratterà del secondo versamento, a differenza dei secondi che riceveranno la prima tranche.

Bonus bebè e bonus Renzi

Per quanto riguarda questi due sussidi, il primo sarà corrisposto ai beneficiari l’11 luglio. Il bonus Renzi, invece, verrà versato a chi percepisce già l’indennità di disoccupazione nella settimana tra il 23 e il 31 luglio.

Naspi

L’indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi, verrà erogata dall’Inps a partire dal 10 luglio e gli assegni riguarderanno il pagamento di giugno.