Stasera in TV: “Lo Hobbit” e “Sono pazzo di Iris Blond” con Verdone

Commedia, fantasy o azione? Non resta che scegliere il genere più adatto a voi: il palinsesto di stasera offre tutte le alternative. Di seguito i film da non perdere selezionati, come ogni giorno, dalla redazione di LiveUnict.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate [TV8, ore 21:25]: dopo aver sconfitto il drago Smaug ed essersi riappropriato del proprio regno, Thorin Scudodiquercia teme di perdere quanto ottenuto con fatica. Gli spettatori assisteranno, dunque, in una memorabile battaglia nella Terra di Mezzo.

Torno indietro e cambio vita [Rai 1, ore 21:25]: la vita perfetta del protagonista viene sconvolta da un’inaspettata decisione della moglie: questa chiede la separazione e caccia Marco di casa. Un singolare incidente, permetterà a quest’ultimo di tornare indietro nel tempo ed ai giorni precedenti l’incontro con la sua (ormai ex) moglie. La commedia con Raoul Bova, Giulia Michelini e Ricky Memphis.

U-571 [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: il film racconta dell’assalto di un sottomarino tedesco da parte dell’equipaggio del sommergibile americano U-571, decisa a far propria una macchina in grado di decriptare i codici di comunicazione militare tedeschi.

Sono pazzo di Iris Blond [Cine 34, ore 21:10]: Carlo Verdone interpreta un cantante che, in preda alla disperazione, si affida alle previsioni di una cartomante. Alcuni esilaranti equivoci provocheranno le risate degli spettatori.