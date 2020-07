Catania, via agli incontri di “SpremiSalute” per parlare di sana alimentazione ai giovani

Comune di Catania: via agli incontri del ciclo "SpremiSalute", voluto per diffondere tra i giovani la cultura della sana alimentazione. Il primo appuntamento è previsto presso la fondazione "Stella Polare".

Il Comune di Catania dà il via al ciclo di incontri per promuovere una maggiore consapevolezza alimentare, specie tra i più giovani. Si tratta del ciclo estivo “SpremiSalute, siamo quello che mangiamo”, promosso dalla IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, per diffondere tra i giovani la cultura della sana alimentazione.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 7 luglio, alle ore 18:30 nella sede della fondazione “Stella Polare” di via Villascabrosa 128/a, presieduta da Dada Ganadevananda. Saranno coinvolti nell’iniziativa i bambini e i ragazzi che frequentano il Grest, insieme ai genitori interessati. Con Sara Pettinato sarà presente, tra gli altri, Marcello Stella, presidente del Rotary Duomo 150.