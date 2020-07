Coronavirus Sicilia, un solo caso e indice contagi 0,14: è tra i più bassi in Italia

Coronavirus Sicilia: la Regione continua a far registrare un numero basso di casi e l'indice Rt la premia. È infatti il quarto più basso d'Italia. I dati del Ministero della Salute.

Dopo i nove casi registrati due giorni fa, dovuti allo sbarco di otto migranti positivi sull’Isola, i casi di coronavirus in Sicilia tornano ai numeri bassi che hanno caratterizzato le ultime due settimane. Nella giornata di ieri, venerdì 3 luglio, registrato un solo nuovo caso e zero decessi.

Gli attuali positivi nella regione sono quindi 135. Di questi, 16 sono ricoverati in ospedale con sintomi e due pazienti si trovano in terapia intensiva, per un totale di meno di 20 ospedalizzati. I restanti 117 casi positivi si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia, quindi, questi i numeri del coronavirus in Sicilia: 3.091 i casi totali, con 2.674 pazienti dichiarati guariti o dimessi e 282 decessi. La regione Sicilia è quindi la 14 esima in Italia per numero di casi totali.

Oltre al numero dei casi, nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha diramato anche il bollettino che monitora i contagi nell’intervallo dal 22 al 28 giugno. Stando ai dati comunicati, la Sicilia ha uno degli indici più bassi d’Italia, 0,14. Meglio dell’Isola solo Umbria (indice Rt 0,08), Basilicata (0,05) e Valle d’Aosta (0). Questi, invece, gli indici di contagio nelle altre regioni d’Italia, dove a seguito dei focolai diffusi scoppiati negli ultimi giorni sono tre le regioni con indice superiore a 1: Emilia-Romagna, Veneto e Lazio.