Meteo Catania, inizio torrido per luglio: preallerta per ondate di calore

Meteo Catania: la Protezione Civile prevede ondate di calore per i prossimi giorni, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Le previsioni della settimana.

Il meteo Catania prevede forti ondate di calore in giornata. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile relativo alle condizioni meteorologiche in Italia per questo inizio mese prevede ondate di calore sul capoluogo etneo. Nello specifico, sin dalle otto di stamattina si sono superati i 25 gradi, con la temperatura che si alzerà significativamente proprio in queste ore.

Alle 14:00 la temperatura prevista è di 33 gradi, mentre la massima percepita sarà di 35 gradi. La situazione non cambierà nella giornata di domani, giovedì 2 luglio, quando la temperatura continuerà a salire leggermente. L’aumento previsto per domani è di un grado, con 27 gradi per le 8 di mattina e 34 alle 14:00, mentre resta invariata la temperatura percepita. Per tale ragione, la Protezione Civile ha diramato un livello di preallerta per i servizi sanitari e sociali. Le condizioni meteorologiche, infatti, potrebbero precedere ulteriori e più forti ondate di calore.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Nella direzione di un aumento delle temperature vanno anche le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, con picchi di oltre quaranta gradi in alcune zone dell’Isola, specie quelle interne. Tuttavia, a partire dal fine settimana un vortice ciclonico colpirà l’Italia, determinando un abbassamento delle temperature e anche precipitazioni.

Il primo break dal caldo torrido di questi giorni è quindi atteso per il weekend, con l’arrivo di precipitazioni e un conseguente calo delle temperature. Per quanto riguarda il capoluogo etneo, nello specifico, il meteo Catania prevede due giornate di maltempo per domenica 5 luglio e lunedì 6. Temporali anche intensi sono previsti a partire dal pomeriggio di domenica su Catania, con una giornata nuvolosa alternata a schiarite per lunedì, quando ulteriori piogge potrebbero interessare la città. In merito alle temperature, infine, le massime previste per questi giorni non dovrebbero superare i 33 gradi, le minime i 20.