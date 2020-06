Sicilia, folle corsa clandestina: fantino cade e cavallo contro guardrail [VIDEO]

La folle corsa clandestina sta facendo il giro dei social network, scatenando indignazione per lo spettacolo di inciviltà, nel corso del quale uno dei fantini ha rischiato la vita.

Circola in queste ore sui social network e fa un certo scalpore il video di una folle corsa clandestina di cavalli avvenuta a Messina, lungo il viale Giostre. All’interno del filmato si vedono due fantini sfidarsi in una rocambolesca corsa lungo le strade del capoluogo sullo Stretto, circondati da un grande numero di motorini strombazzanti.

Inoltre, nel corso della folle competizione uno dei fantini è caduto dal giogo che lo legava al cavallo, finendo sulla strada mentre si trovava già ad alta velocità. Nel filmato, pubblicato dal fondatore di Volt Messina Alfredo Mangano, verso il finale si vede distintamente uno degli equini galoppare privo del suo conduttore prima di scontrarsi contro il guardrail che delimita la carreggiata, mentre diversi motorini si fermano per riprendere l’accaduto e prestare soccorso al ferito. Non è la prima volta che il viale Giostre si trasforma in un’improvvisata pista dove far correre i cavalli, presumibilmente spaventati dal grande numero di ciclomotori che li circonda e dalle urla che si mescolano ai ripetuti colpi di clacson.