Coronavirus Sicilia: bonus fino a 1000 euro per il personale ospedaliero

Gli operatori sanitari siciliani riceveranno un bonus per il lavoro svolto durante l'emergenza Covid-19. È prevista la divisione in tre fasce a seconda del rischio più o meno alto in cui si incorre nel contrarre il virus e un aumento sullo stipendio di almeno 45 euro a turno.

Il segretario regionale della Fsi-Usae (Sicilia Federazione Sindacati Indipendenti), Calogero Coniglio, ha dichiarato che anche gli operatori sanitari siciliani, in prima linea nella battaglia sanitaria, riceveranno un bonus in denaro sulla paga mensile. “Operatori sanitari, infermieri, tecnici, medici e personale Seus 118 della Regione Siciliana riceveranno un bonus fino a 45 euro per turno e fino a 1.000 euro per condizioni di lavoro come riconoscimento concreto e tangibile dell’impegno di questi mesi”, così ha esordito Coniglio a seguito della sottoscrizione di un accordo presso piazza Ottavio Ziino a Palermo.

In accordo con l’Assessorato regionale della Salute e i rappresentanti sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica, si è stabilito che “l’indennità infettivologica sarà estesa a tutto il personale sanitario fino al 31 luglio 2020”. Secondo quanto afferma Coniglio, il bonus verrà distribuito in tre fasce di rischio, alta, media e bassa, in base alle quali corrisponderanno somme più o meno alte. Questi provvedimenti sono stati presi secondo accordi “d’intesa tra le organizzazioni sindacali e l’assessore regionale della Salute Ruggero Razza e i componenti dello staff dell’assessorato regionale Mario La Rocca, Giuseppe Liberti, Daniele Sorelli e Gaspare Noto”, continua il segretario.

“Un riconoscimento economico necessario per gli operatori sanitari – hanno dichiarato concordi i componenti della segreteria regionale Fsi-Usae Salvatore Bracchitta, Renzo Spada, Salvatore Di Natale, Maurizio Cirignotta, Salvatore Ballacchino e Pier Paolo Di Marco – per il lavoro straordinario e per quello che stanno facendo ogni giorno in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria”.