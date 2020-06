“Al Lavoro Sicilia – Digital Edition”: i neolaureati incontrano le aziende con Almalaurea

Durante la settimana i laureandi e i laureati pre-registrati avranno l’occasione di conoscere le opportunità di inserimento e di carriera che propongono le imprese.

In un periodo difficile come questo, non si ferma l’impegno di AlmaLaurea nel garantire l’incontro tra neolaureati ed offerte di lavoro qualificate e qualificanti.

AL LAVORO SICILIA – DIGITAL EDITION è organizzato in collaborazione con la Rete degli Uffici di Placement degli Atenei siciliani alla luce del Protocollo di Intesa per la creazione di un “ecosistema di servizi innovativi per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro” che vede coinvolte tutte le quattro Università della regione – l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Messina e l’Università Kore di Enna.

La manifestazione sarà arricchita da momenti di riflessione sul tema lavoro, con la partecipazione di ospiti illustri che contestualizzeranno il momento e le sfide che il placement universitario dovrà cogliere nei prossimi mesi.