Famiglia scopre di essere positiva al Covid-19 dopo un incidente: era diretta in Sicilia

Una famiglia, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso, ha scoperto per caso di essere positiva al coronaviru: era diretta a Palermo.

Venerdì scorso una famiglia di tre persone è stata coinvolta in un sinistro stradale in provincia di Arezzo. Per caso, dopo essere stati trasportati al pronto soccorso hanno scoperto di essere positivi al Covid-19. Secondo quanto appreso, provenivano dall’Est Europa ed erano diretti a Palermo in auto. Si tratterebbe, in base a quanto emerso, di casi tutti asintomatici.

Inoltre, sempre oggi, un altro caso di coronavirus proveniente da Arezzo. Infatti, un cittadino romeno residente a Palermo e trovato positivo al coronavirus ad Arezzo, è stato trovato dalla polizia a passeggiare per le strade del mercato palermitano di Ballarò. Secondo quanto ricostruito l’uomo, che non era stato più trovato in casa, avrebbe preso un pulmann ad Arezzo e con questo avrebbe raggiunto la sua città di residenza in Sicilia.

Adesso si dovrà cercare di capire quante persone sono entrate in contatto con l’uomo, il quale sarà sottoposto a quarantena obbligatoria. Si deve ancora decidere se passerà la quarantena in ospedale o all’albergo Covid San Paolo Palace. In ogni caso, la sua permanenza sarà monitorata dalle forze dell’ordine.