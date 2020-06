Al via l’iniziativa “Catania aiuta a donare” in 6 piazze della città: il calendario

"Catania aiuta a donare" prende il via nella città etnea. L'iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere sangue e contribuire alla ricerca del plasma iperimmune.

Al via lunedì 15 giugno da piazza Verga “Catania aiuta a donare”, campagna di donazione del sangue promossa dalla IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato. L’iniziativa, rivolta soprattutto ai giovani dai 18 ai 25 anni, si svolgerà sino al 20 giugno in sei piazze dei sei municipi cittadini. L’attività di organizzazione dell’organismo consiliare ha coinvolto l’Amministrazione comunale, l’Asp, l’Arnas Garibaldi, l’Avis, l’Amt, i presidenti dei sei municipi, le associazioni di volontariato.

Un’autoemoteca dell’Avis, supportata da un autobus Amt per i colloqui preventivi con i medici, sarà presente da lunedì a sabato, dalle 8,15 alle 12,30, nei siti individuati per le donazioni o prelievi di idoneità e promesse di donazione, per chi non ha mai donato, aperte sino ai 65 anni di età. Questo il calendario:

piazza Verga, lunedì 15 e mercoledì 17 giugno;

piazza Sapienza (San Giorgio) martedì 16;

piazza Eroi d’Ungheria giovedì 18;

via Etnea all’incrocio con via Umberto;

via Caronda venerdì 19;

piazza Spedini sabato 20.

È necessario presentarsi a digiuno, sono consentiti tè, caffè, succhi, feste biscottate, vietati latte e derivati. Ad ogni donatore sarà effettuato anche il test sierologico per la ricerca degli anticorpi Covid-19.

L’iniziativa è stata presentata in videoconferenza dalla presidente Pettinato e dai consiglieri della IV commissione. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore alla Sanità Giuseppe Arcidiacono, la presidente associazione talassemici, Elvira Amato, il dirigente dell’unità trasfusionale del Garibaldi, Nuccio Sciacca, il presidente dell’Avis, gen. Franco Malerba, con il direttore sanitario Marcello Romano, Fabio Rallo presidente di “Catania Rete gas” che con la donazione di test anti Covid e reagenti permetterà di effettuare ai donatori anche il test sierologico.

“Catania aiuta a donare – ha detto Sara Pettinato – ha ricevuto il consenso dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, ma anche dell’Università: il rettore Priolo ha accolto con entusiasmo l’iniziativa e a breve organizzeremo quattro giornate rivolte agli studenti, ai docenti e ai dipendenti dell’ateneo. Il messaggio deve essere chiaro: coinvolgiamo i nostri giovani, l’occasione che abbiamo, mai come quest’anno, è evitare come ogni estate di rimanere senza l’insostituibile sangue, un bene non riproducibile, ma che si può solo donare. Contiamo di raccogliere almeno cento sacche di sangue e di effettuare anche un consistente numero di test sierologici quantitativi per contribuire alla ricerca del plasma iperimmune, progetto nazionale e regionale al quale è importante aderire, anche in considerazione dell’emergenza Covid-19”.

“Catania aiuta a donare” coincide con la giornata mondiale della donazione sangue, slittata con gli eventi programmati al 2021, ma già da quest’anno assegnata all’Italia.