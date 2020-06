Dark, l’ultima stagione sbarca su Netflix: il trailer definitivo

Dopo aver annunciato poco tempo fa la data di uscita della nuova stagione, Netflix lancia il trailer definitivo di Dark, la serie tedesca acclamata da critica e pubblico.

La stagione conclusiva di Dark, come annunciato da Netflix, sarà rilasciata sulla piattaforma sabato 27 giugno. L’attesa si fa sempre più breve e per renderla meno faticosa a tutti gli appassionati il colosso streaming ha rilasciato il trailer definitivo dell’ultima stagione.

Come si deduce dal trailer e come già si intuiva dal finale della seconda stagione, in questo terzo ed ultimo capitolo sarà introdotta un’ulteriore ipotesi: l’esistenza di possibili realtà parallele. A far parte di questo mondo alternativo ci saranno, probabilmente, tutti i protagonisti fino ad ora conosciuti tra cui, ovviamente, Jonas accompagnato da Martha.

Dark, la serie TV ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese è andata in onda su Netflix dal 2017. Nelle prime due stagioni, la misteriosa scomparsa di due bambini aveva sconvolto il tranquillo paesino tedesco di Winden. La ricerca dei due piccoli coinvolge quattro famiglie, le quali scopriranno oscure e segrete vicende che sconvolgeranno la loro vita. Ricca di intrighi e mistero, Dark ha conquistato pubblico e critica, arrivando ad essere eletta migliore serie Netflix di sempre dal sito Rotten Tomatoes.

La data di uscita dell’ultima stagione non è casuale ed era, infatti, stata prevista da molti fan. Il 27 Giugno è la data in cui si compirà l’apocalisse, scatenata da alcuni eventi concatenanti che avverranno in diverse linee temporali. L’obiettivo degli otto episodi finali sarà, quindi, quello di mettere fine all’eterno ritorno che caratterizza l’intera serie. In realtà, però, i fan non troveranno, neanche in questo caso, risposte a tutti gli interrogativi. I produttori, infatti, hanno già dichiarato che non tutti i misteri saranno svelati costringendo i fan a continuare ancora ad interrogarsi.