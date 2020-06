Matrimoni Sicilia: tutte le regole da rispettare per il ricevimento

Lenta ripresa anche del settore degli eventi e dei matrimoni. Sarà possibile festeggiare nuovamente ma sempre con le dovute precauzioni e alcune rinunce.

Matrimoni Sicilia – La Fase 3 somiglia sempre più alla normalità. Se la precedenza è stata data ad attività la cui riapertura era più impellente, ora, visto l’ottimismo contagioso e l’impressione di tornare a respirare nuovamente, anche eventi e occasioni di svago riprenderanno il via. Nella speranza di non dovervi più rinunciare.

Matrimoni Sicilia: quando si può festeggiare?

Sarà possibile, a partire dall’ 8 giugno, organizzare banchetti e feste di matrimonio in tutta la Regione Sicilia. I festeggiamenti tradizionali, però, subiranno alcuni inevitabili cambiamenti a causa delle norme di sicurezza.

Matrimoni Sicilia: le regole da rispettare

Vietati gli assembramenti, e quindi non sarà possibile fare balli durante il ricevimento, riunirsi sul sagrato per il lancio del riso, tanto meno lo scambio di baci e abbracci tra gli invitati. Niente ressa tra damigelle per il lancio del bouquet. I partecipanti, saranno infatti tenuti a indossare la mascherina e a mantenere la distanza di almeno un metro.

Anche i ristoratori avranno una serie di linee guida a cui attenersi: saranno tenuti a garantire ampi spazi – fortuna che la bella stagione consente di organizzare ricevimenti all’aperto – per non contravvenire alle norme di sicurezza, evitando così di mettere a rischio sia gli invitati che il personale.

Niente “grossi grassi” matrimoni, almeno per il momento, ma è sicuramente superata la ristrettissima cerimonia anti-contagio con i soli sposi e due testimoni.

Matrimoni Sicilia: c’è chi rinvia

Se per alcuni rinunciare momentaneamente al ricevimento non è stato un grosso problema, molte altre coppie hanno invece deciso di rinviare sia la celebrazione del matrimonio che i festeggiamenti al 2021: adesso, la festa di nozze non avrebbe lo stesso sapore. Saranno sicuramente felici le spose che avranno a disposizione un intero anno di tempo per programmare e curare nei minimi dettagli il grande evento.

Il 2021 si prospetta quindi come l’anno del recupero di feste, eventi, concerti, tutto quanto è stato ineluttabilmente sottoposto a rinvio. Sempre che il nuovo anno non riservi altre sorprese.