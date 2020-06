Estate 2020: le mete più gettonate per vacanze in Sicilia

Quest'estate la maggior parte degli italiani rimarrà in patria, ma non rinuncerà alle vacanze. Chi sceglierà di spostarsi in Sicilia dove alloggerà? Di seguito la classifica con le più ambite mete turistiche dell'Isola.

Estate 2020: secondo quanto indicato dagli ultimi dati, gli italiani accantoneranno la paura e ricominceranno a viaggiare. La Sicilia spicca tra le mete predilette ma quali zone dell’Isola risulteranno più affollate? Le svela una classifica stilata in base alle ricerche effettuate dagli utenti sul sito Bed-and-breakfast.it.

Secondo quanto indicato dalla testata La Repubblica, conquista il primo posto San Vito Lo Capo: seguono Favignana e Palermo. E sotto il podio? L’estate 2020 confermerebbe , oltre che il successo delle località marittime, quello delle città maggiori: occupano, infatti, ottime posizioni il borgo di Marzamemi, 0ltre che Lampedusa, Marina di Ragusa, Donnalucata, Catania, Noto e Siracusa.

Giambattista Scivoletto di Bed-and-breakfast.it non avrebbe soltanto indicato soddisfatto un maggiore interesse al viaggio dai primi di giugno e, dunque, una ripresa del turismo, ma svelato anche il tipo di vacanze ritenuto ideale per quest’estate. “Non c’è dubbio che ci sarà un turismo prevalentemente di prossimità, si prediligerà l’auto all’aereo – afferma Scivoletto -. Si sceglieranno soprattutto le case vacanze che permettono di avere una cucina e di essere indipendenti”.

Quanto vissuto avrebbe, dunque, “allontanato” gli italiani dagli altri Stati e permesso loro di riscoprire quanto di bello esiste all’interno dei confini italiani.

Tuttavia, sarebbe un azzardo sostenere già da ora che il turismo decollerà: secondo i numeri, gli italiani starebbero ancora temporeggiando ed il successo dell’estate 2020 dipenderà in gran parte dai celebri bonus vacanze di cui si parla da settimane.