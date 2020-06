Stasera in TV: “La fuitina sbagliata” con il duo “I soldi spicci”

La nostra redazione, come di consueto, vi offre una selezione dei migliori programmi da vedere questa sera in prima serata sul piccolo schermo.

Col il cuore nel nome di Francesco, la serata evento [RAI 1, Rai Radio 1, 20:30]: In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.



La fuitina sbagliata [Rai 2 – 21.20]: Anna e Claudio sono due studenti fuori sede, che hanno avuto una lunga storia ma adesso si odiano. Una volta tornati a casa, per evitare di deludere i genitori, danno vita a una catena di bugie e di imprevisti. I due personaggi sono recitati dalla famosa coppia de I Soldi Spicci.

Di Martedì [La 7, 21:15]: Trasmissione di approfondimento settimanale in cui illustri ospiti dibattono sui temi di politica, economia e attualità. Questa sarà con molta probabilità si discuterà del piano di rilancio dell’Italia consegnato dal capo della task force degli esperti Vittorio Colao.

Cime Tempestose [Rai Premium, 21:20]: Tratto dall’omonimo primo ed unico romanzo di Emily Bronte pubblicato nel 1847, il film narra la storia di due amanti maledetti divisi dalle convenzioni sociali. Heathcliff è uno zingaro allevato da un ricco proprietario terriero. Il ragazzo si innamora di Cathy, la figlia dell’uomo che lo ha cresciuto. Il loro amore è contrastato dalla società, ma soprattutto da Ivory, fratello di Cathy.