Stasera in TV: “Mandela, a long walk to freedom” e “Il velo dipinto”

Inizia la settimana e, come sempre, la nostra redazione vi offre una selezione dei migliori film da guardare se volete stare a casa e rilassarvi un po'.

Mandela, a long walk to freedom [Canale 5, 21: 21]: Basato sull’autobiografia scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela e interpretato da Idris Elba. Il film ripercorre la lunga vita di Nelson Mandela, partendo dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg. In seguito all’intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all’inasprimento delle misure dell’apartheid, il giovane membro dell’etnia Xhosa diventa la figura centrale nella ribellione alla discriminazione imperante. In quanto leader dell’African National Congress, e a causa di alcuni attentati della sua organizzazione, Mandela viene tradotto nella prigione di Robben Island, condannato all’ergastolo. Sconfitto l’apartheid, Mandela riesce a far accettare delle elezioni democratiche, che lo portano nel 1994 alla presidenza del Sudafrica.

Hulk [Canale 20, 21:04]: Nel corso di un esperimento, il fisico Bruce Banner viene colpito dai micidiali raggi gamma che modificano il suo tessuto genetico trasformandolo, ogni volta che si arrabbia, in un mostro verde. Da questo momento è costretto a fuggire visto che sulle sue tracce c’è l’esercito che vorrebbe utilizzarlo come arma. Gli uomini dal canto loro lo rifiutano, in quanto è un mutante che non riesce a controllare i suoi accessi d’ira. Solo la figlia del generale che gli da’ la caccia (già innamorata del dottor Banner) sembra preoccuparsi del povero reietto.

Fair game- caccia alla spia [Paramount Channel, 21:15]: Valerie Plame viene smascherata nel suo ruolo di agente Cia dalla stessa Casa Bianca allo scopo di screditare il marito, dopo che questi ha rivelato le manipolazioni dell’amministrazione Bush sulle informazioni relative alla presunta presenza di armi di distruzione di massa in Iraq al fine di giustificarne l’invasione.

Reverant [Canale 8, 21:30]: Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

Il velo dipinto [Cielo, 21:20]: Tratto dall’omonimo romanzo di William Somerset Maugham. Pur di andare via di casa Kitty accetta la proposta di matrimonio di Walter, un dottore. I due si trasferiscono a Shanghai dove Walter porta avanti la sua professione con successo mentre Kitty, insoddisfatta, inizia una relazione con un altro uomo.