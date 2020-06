Stasera in TV: in onda “Notti magiche” e “Still Alice”

Voglia di una serata rilassante, magari sul divano di casa a vedere un film in TV? La redazione di LiveUnict ha scelto per voi la migliore programmazione televisiva per stasera, venerdì 5 giugno 2020.

Notti magiche [Rai 3, 21:20]: Italia ’90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Notti Magiche è il racconto della loro avventura trepidante nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano.

Still Alice [Rai Movie, 21:10]: la 50enne Alice Howland è una rinomata professoressa di Linguistica presso la Columbia University, è felicemente sposata con il marito John e ha tre figli che l’adorano. Improvvisamente, in occasione di una Lettura presso la UCLA, Alice – proprio lei! – inizia a dimenticare alcune parole. Ben presto, a questo primo evento altri ne seguono e Alice, convinta che si tratti di un tumore al cervello, senza dire nulla al marito e ai figli decide di fare una serie di accertamenti. La diagnosi si rivelerà devastante e metterà a dura prova l’esistenza della donna e i suoi legami familiari: Alzheimer precoce…

Super 8 [Paramount Channel, 21:10]: Ohio, 1979. Joe è un ragazzino sui dieci anni appassionato delle possibilità che gli vengono offerte da una piccola cinepresa super 8, al punto che con i suoi amici ha costituito un’improvvisata troupe per fare un film. Durante una delle riprese il gruppetto è testimone di un disastroso incidente che porta un treno a deragliare e in seguito al quale sembra che dal treno fugga qualcosa di abnorme. Da quel momento tutto nella zona circostante prende una strana piega e gli eventi inspiegabili sono sempre più numerosi e gravi.

Original Sin [Iris, 21:00]: adattamento libero di un romanzo di W. Irish. Una donna prima di essere giustiziata racconta la sua avventurosa storia a un sacerdote.

2 Fast 2 Furius [Italia 1, 21:30]: L’agente O’ Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi. Nazione: USA