Meteo Sicilia: diramata “allerta” gialla su alcune zone dell’Isola

Meteo Sicilia: prevista allerta gialla su alcune zone dell'Isola per la giornata di domani. Ecco il bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: la Protezione Civile ha diramato, per la giornata di domani, “allerta” gialla su alcune zone dell’Isola. A essere colpita dal maltempo sarà, in particolare, la parte nord-orientale dell’Isola con il rischio di rovesci e temporali. L’allerta è valida dalle ore 16 di oggi fino alle ore 00 di domani, martedì 9 giugno 2020.

A essere colpita dal maltempo, in questi giorni, è gran parte della Penisola italiana a causa di una circolazione ciclonica. Un maltempo che frena l’arrivo della bella stagione con piogge e temporali di forte intensità in alcune zone. Allagamenti, frane e perturbazioni si sono verificate soprattutto nel nord del Paese, ma si sono lentamente spostati verso il centro-sud della Penisola nelle ultime ore. La situazione rimarrà stabile per i prossimi giorni con un miglioramento previsto solo nella giornata di venerdì.

Il meteo Sicilia rimane prevalentemente buono, in linea con quello di tutto il Sud Italia. Si prevede qualche instabilità, con alternanze tra schiarite e annuvolamenti, e il rischio di qualche temporale sparso. Per i prossimi giorni, invece, si prevede un sostanziale miglioramento e un aumento delle temperature.