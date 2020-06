Concorsi pubblici: bando Ispettorato del Lavoro, assunzioni a tempo indeterminato

Concorsi pubblici: in arrivo bando per assunzioni a tempo indeterminato dall'Ispettorato del lavoro: ecco tutte le informazioni al momento disponibili.

Concorsi pubblici: per fronteggiare l’emergenza, è in arrivo un nuovo bando dall’Ispettorato del Lavoro per assunzioni a tempo indeterminato. Il concorso è previsto dalla bozza del c.d. decreto ‘Rilancio’. I posti a disposizione per tutti coloro che vorranno inviare la domanda di partecipazione saranno circa 550, e il reclutamento riguarderà principalmente le seguenti figure: funzionari e ispettori. Per conoscere i dettagli, è necessario attendere la pubblicazione ufficiale del bando. Tuttavia, ecco qualche informazione sulla base dei precedenti concorsi pubblici indetti dall’Ispettorato del Lavoro.