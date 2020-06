Offerte lavoro Catania: le posizioni disponibili in città

Offerte lavoro Catania – Cerchi un impiego ma speri di non spostarti dal capoluogo etneo? La redazione di LiveUnict ha selezionato alcune tra le più allettanti offerte lavorative direttamente per voi.

Offerte lavoro Catania: Junior Controller per Sibeg

L’azienda Sibeg ricerca un Junior Controller che si occuperà di reporting e del monitoraggio dei KPI’s supportando le figure di Commercial e Industrial Controller. A tale figura verrà offerto un contratto a tempo determinato ed un lavoro part time (di 5 ore giornaliere).

Requisiti

Il candidato deve avere maturato un minimo di esperienza nel Controlling di aziende strutturate o in contabilità analitica/industriale. Si richiede, inoltre, l’ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e costituirà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale SAP.

È richiesta la laurea magistrale in Economia o in Ingegneria Gestionale mentre completano il profilo la determinazione, l’accuratezza, la precisione e lo spirito analitico.

Offerte lavoro Catania: Digital Designer per ST

L’azienda STMicroelectronics ricerca per la sua sede a Catania un Digital designer a cui offrire un contratto a tempo pieno. Per ottenere il lavoro sarà necessario avere un’esperienza minima ed una buona padronanza della lingua inglese.

Offerte lavoro Catania: Junior Developer per Prestofood.it

Prestofood.it, Food Delivery leader nel Sud Italia, ricerca un aspirante Junior Developer. L’offerta di lavoro è riservata a chi possiede i seguenti requisiti:

laurea in Informatica o Ingegneria Informatica;

interesse e propensione nello sviluppo di Front-end e Mobile;

curiosità e voglia di estendere le proprie conoscenze apprendendo nuove tecnologie;

capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro;

predisposizione al lavoro in Team.

La risorsa sarà inserita all’interno di un contesto lavorativo innovativo e stimolante , nel quale avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita professionale.

Offerte lavoro Catania: concorso all’ospedale Garibaldi

Il concorso, per titoli ed esami, prevede la copertura della posizione a tempo indeterminato. La scadenza, come per la maggior parte dei concorsi in GU, ricade a 30 giorni dalla pubblicazione. Dunque, in questo caso, si parlerebbe di scadenza per il 22 giugno.

“Il direttore generale rende noto – si legge nel testo riportato in Gazzetta – che è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di

dirigente amministrativo da assegnare alla S.S. Comunicazione istituzionale ed interna (funzione in staff alla Direzione generale)”.

Quanto alle modalità di candidatura, il testo della Gazzetta si limita a dire che dovranno essere redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti. Il testo integrale del bando, invece, si trova sulla GU della Regione Siciliana n. 6 del 30 aprile 2020 – Serie speciale concorsi. Infine, per ulteriori informazioni, si rimanda al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS Garibaldi, in piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania.