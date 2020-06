Meteo Catania, weekend tra sole e nuvole: le previsioni del tempo

Meteo Catania – Le previsioni per il weekend dicono tempo incerto: nubi sparse per venerdì, sole e aumento delle temperature per sabato e domenica.

È finalmente arrivato giugno e ci si inoltra ufficialmente nel periodo estivo, anche se ne abbiamo avuto un assaggio nelle ultime settimane. Cielo prevalentemente soleggiato e temperature in aumento sono quello che ci aspetta secondo le previsioni meteo Catania. Ma prima, qualche residua parentesi di maltempo sul capoluogo etneo.

Meteo Catania: venerdì 5 giugno

Le previsioni de IlMeteo.it offrono una chiara situazione per la giornata di venerdì 5 giugno. Infatti, per domani sono previste precipitazioni in gran parte della Sicilia. Soprattutto per quanto riguarda la parte occidentale dell’Isola, i rovesci si concentreranno nella zona tra Trapani e Palermo. Piogge sparse anche tra Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Nessuna precipitazione è invece prevista sulla provincia etnea. Tuttavia, a Catania, si prevede cielo poco nuvoloso lungo l’arco della giornata di domani, venerdì 5 giugno. Lieve abbassamento delle temperature con una minima di 20 °C ed una massima di 25 °C.

Meteo Catania: sabato 6 giugno

Torna il sole su tutta la Regione siciliana con relativo aumento delle temperature su tutte le province dell’Isola. Qualche accenno di cielo nuvoloso tra Enna e Messina. Sul capoluogo etneo, previsto cielo prevalentemente sereno e soleggiato per tutta la giornata di sabato 6 giugno. La minima scende a 17°C, mentre la massima sale a 28°C nel territorio catanese.

Meteo Catania: domenica 7 giugno

Cielo sereno in grande parte della Sicilia con qualche nuvola sparsa: le previsioni per domenica 7 giugno danno anche l’immagine di un lieve aumento delle temperature. Infatti nella provincia di Siracusa, la massima dovrebbe toccare i 33°C.

Soprattutto a Catania, con cielo prevalentemente soleggiato, si prevede anche un caldo tipicamente estivo. Le minime resteranno intorno ai 17-18 °C, mentre le massime arriveranno a toccare i 30 °C. Sembra che domenica 7 giugno rappresenterà l’avvio del vero caldo estivo: infatti, anche all’inizio della prossima settimana, le massime resteranno sui 30 °C, aumentando lievemente tra le giornate di martedì e mercoledì.