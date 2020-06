Ryan Air riparte: le offerte da Catania per l’estate 2020

Ryan Air riparte dopo i lunghi mesi di blocco e mette in offerta numerosi voli. Biglietti scontati anche da Catania verso Italia ed Europa.

Anche Ryan Air torna a volare dopo i lunghi mesi di lockdown e si prepara all’estate 2020. La nota compagnia aerea low cost ha deciso di inaugurare la ripresa del servizio, mettendo in vendita biglietti aerei scontati per numerose destinazioni. Biglietti scontanti sono già in vendita sul sito di Ryan Air anche da Catania, offrendo una selezione di tratte in offerta per tutta l’estate.

Voli scontati per l’Italia

Tra i biglietti in offerta da Catania, Ryan Air ha messo a disposizione sia tratte per l’Italia che per alcuni paesi europei. Tra i biglietti scontanti verso città italiane si trovano:

Venezia : in offerta per il mese di agosto a 6.98 euro;

: in offerta per il mese di agosto a 6.98 euro; Milano Malpensa : previsti per il mese di ottobre a 9.99 euro;

: previsti per il mese di ottobre a 9.99 euro; Milano Bergamo : acquistabili per il mese di settembre a partire da 18.99 euro;

: acquistabili per il mese di settembre a partire da 18.99 euro; Torino : per il mese di luglio a 19.98 euro;

: per il mese di luglio a 19.98 euro; Cagliari : in offerta a settembre a partire da 26.39 euro;

: in offerta a settembre a partire da 26.39 euro; Perugia : in vendita a 28.59 euro nel mese di giugno;

: in vendita a 28.59 euro nel mese di giugno; Pisa : a settembre in offerta a partire da 29.68 euro;

: a settembre in offerta a partire da 29.68 euro; Roma : in offerta per il mese di giugno a 29.69 euro;

: in offerta per il mese di giugno a 29.69 euro; Trieste: raggiungibile a luglio al costo di 29.69 euro.

Tutte le offerte sono da intendersi per il solo volo di andata, a cui occorrerà poi sommare il costo del biglietto per la tratta di ritorno.

Voli verso l’Europa

Si potrà volare con Ryan Air a prezzi scontati non soltanto verso l’Italia, essendo disponibili anche alcune tratte in offerta da Catania verso destinazioni europee. Ecco quali sono:

Malta : a giugno in offerta a partire da 18.99 euro;

: a giugno in offerta a partire da 18.99 euro; Berlino : a settembre raggiungibile da 22.99 euro;

: a settembre raggiungibile da 22.99 euro; Siviglia : biglietti acquistabili a 27.99 euro per il mese di luglio;

: biglietti acquistabili a 27.99 euro per il mese di luglio; Brussels (Belgio): raggiungibile a luglio a partire da 29.99 euro;

(Belgio): raggiungibile a luglio a partire da 29.99 euro; Marsiglia : in offerta per il mese di luglio a 29.99 euro;

: in offerta per il mese di luglio a 29.99 euro; Rodi : raggiungibile a partire da 29.99 euro durante il mese di luglio;

: raggiungibile a partire da 29.99 euro durante il mese di luglio; Francoforte: in offerta a settembre da 31.99 euro.

