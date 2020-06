EasyJet lancia le offerte per l’estate: voli da Catania a partire da 16,99 euro

Le vacanze 2020 stanno per iniziare e c'è già chi non vede l'ora di partire. Con la riapertura dei confini e, a breve, la ripresa delle tratte aeree, molti sono pronti a prendere di nuovo il volo. Per loro, la compagnia EasyJet ha pensato a diverse offerte per numerose destinazioni.

Cominciano le offerte voli per l’estate. Dopo il lungo stop forzato, le diverse compagnie aeree sono pronte a contendersi i viaggiatori con una battaglia all’ultimo sconto. Tra le prime compagnie a iniziare c’è EasyJet, con offerte anche da Catania al prezzo lancio con meno di 29,99 € per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Vediamo quali sono le promo più importanti in partenza da Catania.

Aeroporto di Catania: gli sconti EasyJet

L’offerta di EasyJet è a tempo limitato: infatti, sono un milione i biglietti disponibili con la compagnia low-cost. Tuttavia, sono ben sedici le destinazioni disponibili dall’Aeroporto di Catania, tra cui, in ordine alfabetico, destinazioni con scali nazionali e internazionali: Amsterdam, Berlino, Basilea, Bordeaux, Bristol, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester, Nantes, Napoli, Nizza, Parigi, Tolosa, Venezia.

I voli hanno tariffe variabili. Si comincia dai 16,99 euro solo andata per le tratte nazionali di Milano, Napoli e Venezia. Quindi, seguono la maggior parte delle tratte internazionali, tra cui: Bordeaux, Londra Gatwick, Bristol, Lione, Berlino e Tolosa, al prezzo di 19,49 euro solo andata. Dopodiché, si sale leggermente con biglietti a 21,49 euro per Manchester, Basilea, Amsterdam e Nantes. Unica tratta a 29,99 euro, infine, è Nizza.

Naturalmente, come per la maggior parte delle offerte, le date sono fisse e variano a seconda della destinazione prescelta. Tuttavia, la scelta è vasta e programmare le vacanze in anticipo non è mai un male. Per maggiori informazioni al riguardo, la soluzione migliore è verificare sullo stesso sito di EasyJet e selezionare le offerte con partenza da Catania.

Per ognuna di esse, la compagnia low-cost fornisce una breve descrizione della location e un commento di un viaggiatore. Oltre, com’è ovvio che sia, a prezzo, data e orari della tratta selezionata. Non resta, quindi, per gli irriducibili delle vacanze all’estero, che fare le valigie e prepararsi a prendere di nuovo il volo.