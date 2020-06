Regione Sicilia, le regole per la riapertura dei lidi: almeno 1,5 metri tra i lettini

Nella ordinanza emanata dalla Regione Siciliana sono indicate le linee guida per l'inizio della stagione balneare. Ecco tutte le regole che dovranno rispettare i lidi per riaprire nei prossimi giorni.

Nell’ultima ordinanza emanata dalla Regione Siciliana sono previste numerose misure per seconda tappa di riaperture. Tra queste è contemplata la ripresa della stagione balneare, precedentemente prevista per il 6 giugno. Secondo quanto stabilito all’interno dell’ordinanza, gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere dovranno seguire delle precise indicazioni al fine di garantire una stagione balneare in piena sicurezza.

Di seguito le linee guida previste dalla Regione: