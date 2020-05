UNICT – Guida dello studente 2020/21: come e quando immatricolarsi

Da qualche giorno è online e disponibile la Guida dello Studente 2020/21: il documento, tra le altre info utili, spiega al meglio quali procedure seguire per immatricolarsi ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale.

Disponibile alla consultazione da parte di studenti e futuri iscritti all’Ateneo di Catania è la Guida dello Studente, relativa all’anno accademico 2020/21. Tra le informazioni utili, si possono trovare ad esempio le modalità di pagamento e l’importo stesso delle tasse relative al prossimo anno accademico; allo stesso modo, vengono riportate info utili sul come e quando immatricolarsi all’A.A. 2020/2021.

Con il termine immatricolazione si intende l’iscrizione per la prima volta ai corsi di studio universitari. Per gli anni successivi si parla di iscrizione. Le immatricolazioni e le iscrizioni all’Università degli studi di Catania per l’anno accademico 2020/2021 sono aperte dall’1 Luglio 2020 fino al 12 Ottobre 2020.

Requisiti per l’immatricolazione ai corsi di studio di primo livello

L’Università di Catania offre 7 Corsi di Laurea a Ciclo unico (LMCU) e 33 Corsi di Laurea e 12 Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie (L/SNT). Per immatricolarsi ad un corso di Laurea o ad un corso di Laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e di un’adeguata preparazione iniziale.

I regolamenti dei vari corsi definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare durante il primo anno di corso.

39 Corsi di studio sul totale dei 52 di primo livello (Cds e CLMCU) dell’Ateneo sono a numero programmato (a livello locale o nazionale) e prevedono che l’immatricolazione sia riservata solo a coloro i quali si collocano utilmente nella graduatoria di merito, formulata sulla base del numero dei posti disponibili.

Per i dettagli dei singoli corsi si rimanda ai siti ed alla sezione “Didattica> Immatricolazioni e iscrizioni” dove si riportano tutte le informazioni relative alla domanda di partecipazione, alle prove di accesso, alle scadenze e ad ogni altra procedura.

Requisiti per l’immatricolazione ai corsi di studio di secondo livello

L’Università di Catania offre 49 corsi di Laurea Magistrale. Per iscriversi ad un corso di Laurea magistrale è previsto il possesso di un titolo di Laurea di I livello. E’ anche necessario possedere specifici requisiti curricolari e l’ammissione è subordinata alla verifica di un’adeguata preparazione i cui contenuti e le modalità di verifica sono indicate nei bandi dei singoli corsi.

Alcuni corsi di Laurea magistrale dell’Ateneo sono a numero programmato. Per essi, pertanto, l’iscrizione è riservata a coloro i quali si collocano utilmente nella graduatoria di merito, formulata sulla base del numero dei posti disponibili.

Anche in questo caso, per i dettagli dei singoli corsi si rimanda ai siti ed alla sezione “Didattica> Immatricolazioni e iscrizioni” dove si riportano tutte le informazioni relative alla domanda di partecipazione, alle prove di accesso, alle scadenze e ad ogni altra procedura.

Modalità e termini per l’immatricolazione e l’iscrizione

Per immatricolarsi e iscriversi ai corsi di studio, occorre seguire tutte le indicazioni contenute nei relativi Bandi o Avvisi pubblicati sul sito dell’Ateneo www.unict.it, alla sezione “Didattica> Immatricolazioni e iscrizioni” dove si riportano tutte le informazioni relative alla domanda di partecipazione, alle prove di accesso, alle scadenze e ad ogni altra procedura necessaria per formalizzare l’immatricolazione.

Per le immatricolazioni al primo anno (L, LM, LMCU) di corsi a numero non programmato l’apertura delle immatricolazioni è fissata all’1 Luglio 2020 fino al 12 Ottobre 2020 mentre per i corsi a numero programmato il termine di apertura è fissato dai relativi bandi di ammissione. Per le iscrizioni ad anni successivi al primo (L, LM, LM a ciclo unico) il termine di apertura delle iscrizioni è fissato all’1 Luglio 2020 fino al 12 Ottobre 2020.

L’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di studio si effettua esclusivamente con modalità on-line, nel modo seguente:

collegarsi alla propria pagina personale attraverso il “Portale Studenti” del sito di Ateneo; compilare on-line la domanda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compresa

l’autorizzazione ad importare il VALORE ISEE Università, valido per le prestazioni per il

diritto allo studio universitario; stampare il bollettino di pagamento della QUOTA FISSA -, pari a 156 euro, ed

effettuare il pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate; allegare una propria fototessera in formato digitale.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione della Guida dello Studente.