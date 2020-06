UNICT – Ripartono biblioteche e tirocini in presenza: le novità a partire da oggi

La firma della nuova ordinanza da parte del Presidente Nello Musumeci prevede anche la riattivazione dei tirocini formativi e stage professionali anche in presenza.

L’ordinanza firmata ieri da Musumeci conferma la riattivazione dei tirocini pre e post laurea anche in presenza, come già anticipato nei giorni scorsi con un videomessaggio dal rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo.

All’articolo 11 dell’ordinanza del 2 Giugno 2020 si legge, infatti: “Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.”

I tirocini (ad esclusione di quelli in area medica) potranno essere quindi ripresi, laddove ci siano le condizioni per un rientro in sicurezza. Negli altri casi, i tirocini proseguiranno con modalità a distanza.

Ricordiamo, inoltre, che oltre i tirocini, l’Università di Catania riattiva da oggi alcuni servizi finora sospesi come le biblioteche, aperte a tutti gli studenti, esclusivamente per il prestito e la riconsegna dei libri. Il rettore, infine, aveva anche comunicato la possibilità di effettuare esami scritti a distanza, attraverso le apposite piattaforme online.

Le lauree e gli esami, invece, continueranno ad essere svolti online, anche se il rettore si augura una ripartenza delle lauree in presenza già da luglio, se la situazione dovesse migliorare.