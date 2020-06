UNICT – Ufficio Diritto allo Studio avvia nuova modalità di ricevimento

L'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università di Catania riattiva il ricevimento, seppure solo in via telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams.

L’Ufficio diritto allo studio avvia il ricevimento al pubblico “a distanza” attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il servizio è a disposizione degli studenti dal lunedì al venerdì via chat o in videoconferenza.

In via precauzionale, per ridurre le occasioni di rischio di contagio, il ricevimento al pubblico in presenza rimane sospeso, tuttavia per garantire assistenza e privacy è possibile prenotare un incontro online, inviando richiesta via email all’indirizzo uds@unict.it.