UNICT – Sicurezza informatica: team catanese concorre al Cyberchallenge nazionale

Un team dell'Università di Catania parteciperà alla gara nazionale di Cyberchallenge, competizione sulla sicurezza informatica in grado di prevedere eventuali attacchi hacker.

Si terrà lunedì 8 giugno la gara che determinerà i quattro componenti del team dell’Università di Catania che affronterà nelle prossime settimane il Cyberchallenge nazionale, la nota competizione di sicurezza informatica che prevede l’attacco e la difesa di sistemi informatici. L’Ateneo catanese aderisce alla competizione tramite il proprio dipartimento di Matematica e Informatica, grazie anche alla partnership con l’azienda “ICT Cyber Consulting.”

Dopo le selezioni di 20 potenziali studenti partecipanti (su un totale di 125 aspiranti) che si sono tenute lo scorso febbraio, ad aprile sono iniziate le attività di formazione, tenute dal prof. Giampaolo Bella, associato di Informatica al Dmi e coordinatore scientifico del progetto, e dai suoi collaboratori.

“Queste lezioni, conclusesi nei giorni scorsi e realizzate in modalità online – spiega il prof. Bella –, hanno permesso di formare i 20 studenti selezionati, tra i quali verranno scelti i componenti del team che parteciperà alla gara nazionale. Vorrei ringraziare per l’aiuto i miei collaboratori volontari, fra dottorandi e laureandi: Pietro Biondi, Salvatore Graci, Sergio Esposito, Davide Micale e Luca Steccanella, nonché il prof. Salvatore Riccobene che sta curando l’organizzazione della finale locale, un “’Capture The Flag” che durerà ininterrottamente dalle 10 alle 17”.

“Alcuni studenti – ha concluso il prof. Bella – si sono particolarmente distinti nel corso delle lezioni, per cui confido in una finale locale emozionante e in un buon risultato a livello nazionale”.