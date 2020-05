Stasera in TV: Dark Places- Nei luoghi oscuri e Fast and Furious

Inizia un nuovo weekend e se non sapete cosa fare e resterete a casa eccovi i nostri consigli sui migliori film che potrete trovare stasera in tv.

Dark Places – Nei luoghi oscuri [Iris, ore 21:00]: unica sopravvissuta alla strage dove hanno perso la vita la madre e le sorelle, Libby Day (Charlize Theron) vive con la consapevolezza che la sua testimonianza, di quando era solo una bambina, ha condannato suo fratello Ben all’ergastolo per l’orrendo omicidio. Quando un gruppo di appassionati di cronaca nera, il Kill Club, contatta Libby venticinque anni dopo e la convince a riesaminare gli eventi di quella notte, nuovi ricordi e vecchi sospetti irrompono nuovamente nella vita della donna.

Fast and Furious [Italia 1, ore 21:30]: primo capitolo della celebre saga sulle corse clandestine in città. Per la strade di Los Angeles, gli amanti di motori e velocità competono in gare clandestine, sfrecciando su automobili dalle carene fiammanti e dai carburanti pompati a protossido di azoto. Incaricato di indagare su un clan di rapinatori che trafugano camion in corsa, il giovane agente Brian O’Conner (Paul Walker) si addentra sotto copertura nel mondo delle corse illegali entrando in contatto con il nerboruto Dominic Toretto (Vin Diesel), un esperto meccanico ed eccezionale pilota.

Last Vegas [Venti, ore 21:05]: quattro amici Billy, Padd, Archie e Sam che si conoscono da sempre, si ritrovano in occasione dell’addio al celibato di Billy, lo scapolo incallito del gruppo, che si è finalmente deciso a sposare la sua compagna (ovviamente molto più giovane di lui). Decidono di partire per Las Vegas con il proposito di rivivere i loro giorni di gloria dimenticandosi della loro vera età.

Euforia [Rai 3, ore 21:20]: Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore (della quale lo si vuole tenere all’oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.

La verità negata [Rai Movie, ore 21:10]: La professoressa Deborah Lipstadt intraprende una battaglia legale tesa a far luce sulla verità storica che David Irving, storico negazionista, continua a rifiutare. Accusata di diffamazione a mezzo stampa, Deborah e il suo team di avvocati sono chiamati a dimostrare la realtà dell’Olocausto per difendersi dall’accusa.